8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержание бесправника в Белыничах закончилось ночной погоней со стрельбой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Около 00.30 7 июля в Белыничах по требованию ГАИ не остановился автомобиль Volkswagen Passat, - рассказали в ГАИ. - Не реагируя на проблесковые маячки и звуковой сигнал, водитель увеличил скорость и продолжил движение, пытаясь скрыться от погони".

Неоднократные требования сотрудников ГАИ остановиться не принесли результата, поэтому инспекторам пришлось применять оружие и стрелять по колесам.

Правонарушителем оказался 21-летний житель деревни Мокровичи Белыничского района, который никогда не получал водительского удостоверения. Выяснилось, что это его не первая поездка без прав. Итогом ночной поездки стали 4 протокола на максимальную сумму штрафа 76 БВ.-0-