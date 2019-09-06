Задержанному по делу об убийстве россиянки в Жлобинском районе предъявлено обвинение

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела об убийстве 45-летней гражданки России в Жлобинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По материалам дела, жительница Мурманской области приобрела несколько лет назад дом в деревне Круговец. Летом женщина проживала в нем вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Она поддерживала отношения с 34-летним мужчиной, который помогал по хозяйству. За несколько дней до убийства старшие дети уехали домой, а шестилетний сын остался с матерью.

По версии следствия, в период с вечер 22 августа по ночь 23 августа во дворе дома между хозяйкой и нетрезвым мужчиной возник конфликт. Мужчина сначала ударил россиянку, а потом задушил. Тело закопал рядом с границей дачного участка. Затем со страницы женщины в соцсети от ее имени написал дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки. Узнав его, злоумышленник снял часть денег с банковского счета погибшей.

Утром 23 августа мужчина сказал шестилетнему мальчику, что его мать уехала в Минск. Через день отправился с ребенком на железнодорожную станцию Салтановка, чтобы якобы встретить ее с поезда. Мужчина велел мальчику оставаться на станции и ждать его возвращения, а сам уехал на дизеле в Гомель.

Когда ребенка обнаружили, правоохранители начали поиски его матери. Они обследовали территорию домовладения и обнаружили участок рыхлого грунта. При осмотре места нашли тело женщины. В доме и на прилегающей территории следственно-оперативная группа изъяла предметы, имеющие отношение к преступлению, назначили экспертизы.

Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками уголовного розыска Жлобинского РОВД, мужчину задержали.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по завершении расследования.-0-