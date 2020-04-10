Задержанному по делу об убийстве жительницы Слуцка предъявлено обвинение

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцкий районный отдел Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела об убийстве женщины, которая разыскивалась как без вести пропавшая. Задержанному по подозрению в преступлении неработающему 19-летнему жителю Слуцкого района предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

Следствие установило, что 29 февраля потерпевшая находилась у подозреваемого дома. При распитии спиртного между ними возник конфликт. Молодой человек причинил женщине телесные повреждения, от которых она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник закопал ее тело в постройке во дворе дома.

Ранее парень привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и освободился из мест лишения свободы прошлым летом. В настоящее время подозреваемый допрошен, с его участием проведена проверка показаний на месте происшествия. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования.

Как сообщалось, в начале марта в милицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 43-летней жительницы Слуцка. Благодаря совместным действиям следователей и сотрудников органов внутренних дел тело женщины было обнаружено 5 апреля закопанным в постройке на территории одного из домовладений в Слуцком районе.-0-