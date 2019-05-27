Задержанному под Минском вору в законе и его подельникам предъявлены обвинения

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанному под Минском вору в законе и двум его знакомым предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением СК по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы, один из участников которой в криминальной среде имеет статус так называемого вора в законе. Обвиняемыми по уголовному делу признаны 41-летний уроженец Азербайджана, его 42-летний соотечественник и 35-летний уроженец Брестской области.

Фигуранты были задержаны сотрудниками МВД в ноябре 2018 года. В арендуемом мужчинами домике в Минском районе и автомобиле, на котором они приехали из России, правоохранители изъяли пистолеты Макарова и ТТ, 14 боевых патронов и более 5 г гашиша. "Следствием установлено, что имеющий влиятельное положение в преступной иерархии 41-летний уроженец Азербайджана неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Он использовал поддельный паспорт гражданина России на вымышленное лицо для пересечения границы Беларуси, а также посещения различных игорных заведений Минска", - рассказала Татьяна Белоног.

По результатам расследования троим мужчинам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 380 УК (использование заведомо подложного документа, повторно), ч. 2 ст. 333-1 УК (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 295 УК (незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозку, огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 328-1 УК (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств), ч. 1 ст. 328 УК (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозку наркотических средств).

С начала предварительного расследования фигуранты находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-