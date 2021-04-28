Задержанные в октябре 2020 года наркодилеры участвовали в массовых беспорядках - МВД

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанные осенью наркодилеры участвовали в массовых беспорядках. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В октябре прошлого года мы сообщали о задержании троих человек за распространение мефедрона. Тогда в их машине помимо психотропа нашли протестную символику и пневматическое оружие", - рассказали в МВД.

Оперативники минского областного управления ГУБОПиК проверили криминальное трио на причастность к преступлениям против общественной безопасности и правопорядка. Выяснилось, 9 августа на столичном проспекте Победителей фигуранты и еще один парень участвовали в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и снимали свои действия на мобильный телефон.

Следователи признали всех четверых подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках.-0-