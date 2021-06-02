Задержанные за кражу украинцы приехали в Беларусь выбивать долг - МВД

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанные за кражу украинцы приехали в Беларусь выбивать долг. Такая информация опубликована в Teleram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В феврале правоохранители сообщали о раскрытии хищения багажа, принадлежащего россиянину. Оперативники ГУБОПиК выяснили, что причастные к преступлению украинцы находились в Беларуси с конкретной целью - заставить 49-летнего жителя Минского района выполнить несуществующее обязательство.

По оперативной информации, задержанные действовали по наводке представителей иностранной коммерческой компании, которая в свое время дала взаймы несколько миллионов евро минской фирме. Та обанкротилась, и вернуть долг не удалось. Кредиторов это не устроило: взыскать деньги они решили с белоруса, который познакомил бизнесменов между собой, а значит, по их мнению, причастен к финансовым потерям.

За результативную работу украинцам пообещали несколько тысяч евро. Те незамедлительно вылетели в Беларусь. Сначала мужчины следили за домом "должника", а затем с применением физической силы напомнили ему про обязательства. Все происходящее фигуранты снимали на мобильный телефон для отчетности.

Оказалось, от действий вымогателей пострадал посторонний человек - заказчики преступления попросту ошиблись адресом.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовное дело за вымогательство с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере.

По информации ГУБОПиК, задержанные являются участниками международной организованной преступной группы, ранее судимы за незаконное изготовление огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, хранение наркотических средств и вымогательство.-0-