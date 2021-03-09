Задержанные за убийство витебчанина признались, где закопали тело

9 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Задержанные в январе за убийство витебчанина мужчины на днях признались, где закопали тело. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В начале года жительница Витебска обратилась в милицию: перестал выходить на связь 47-летний знакомый, у которого она снимала квартиру. Выяснилось, что исчезновение арендодателя носит криминальный характер, в доме правоохранители нашли следы крови.

"За несколько дней сыщики проделали большую кропотливую работу: опросили десятки людей, обследовали прилегающую территорию, проверили ранее судимых лиц и провели множество оперативных мероприятий. В итоге удалось выйти на 62-летнего жителя Рогачева и 58-летнего могилевчанина, которые могли быть причастны к пропаже мужчины. Оба ранее неоднократно судимы, в том числе за убийство и бандитизм", - говорится в сообщении.

Мужчин задержали в Рогачеве, когда в гараже они меняли номера на автомобиле погибшего. В салоне и на кузове машины судебные эксперты нашли следы крови, а в иномарке одного из жителей райцентра - окровавленную одежду и личные вещи. Тогда же следователи возбудили уголовное дело за убийство. Фигуранты признались, что лишили витебчанина жизни ради его денег и имущества.

"Несмотря на подробный рассказ о преступлении, подельники отказались указать место сокрытия трупа и начали менять свои показания. К делу подключились оперативники уголовного розыска из МВД, которые в итоге узнали, что тело закопано в лесу под Витебском. Вместе со следователями милиционеры изучили указанную местность и на глубине около полутора метров обнаружили тело", - отметили в пресс-службе МВД.

В СК добавили: по делу назначены экспертные исследования. Мужчинам предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 (кража), ч.3 ст.207 (разбой) и ч.2 ст.139 (убийство) УК. Они находятся под стражей.-0-