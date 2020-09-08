Задержанный в Минске на несанкционированной акции подросток передан матери

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время несанкционированного массового мероприятия 6 сентября на проспекте Победителей в Минске сотрудники милиции задержали 12-летнего подростка, который наносил краской протестные надписи на асфальте. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Парня доставили в Центральное РУВД. Он пояснил, что планировал принять участие в марше со своим отцом, которого ожидал в торговом центре. Однако у последнего изменились планы, и на встречу с сыном он не приехал. Увидев толпу, мальчик самостоятельно присоединился к протестующим. Когда нашел баллончик с краской, по примеру некоторых взрослых подросток стал писать на асфальте слова, смысл которых ему не совсем понятен.

Изъятый у него телефон был направлен на экспертизу. Предварительное изучение видеоконтента гаджета позволило сделать вывод, что парень и ранее посещал несанкционированные массовые мероприятия. Сотрудники ИДН предложат подростку более полезные и безопасные варианты проведения досуга, включая спортивные и культурные мероприятия.

Подросток передан матери. Сотрудниками ИДН проводится проверка. "Ни о каком составлении протокола на несовершеннолетнего, как сообщают некоторые источники, речь идти не может. Равно как и о постановке на учет. Такого понятия давно уже не существует. На современном этапе с подростками, которые в этом нуждаются, проводится индивидуально-профилактическая работа. Решение об этом принимается комиссией по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении Ольги Чемодановой.

Пресс-секретарь МВД напомнила, что обязанность по воспитанию детей и осуществлению надзора за ними возлагается на родителей. Поэтому следует обращать внимание, где проводят свободное время дети, обязательно объяснять им последствия участия в несанкционированных массовых мероприятиях.-0-