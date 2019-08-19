Задержанный в минском аэропорту камерунец 7 лет путешествовал по поддельному паспорту

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск при оформлении авиарейса Стамбул-Минск задержан иностранец с фальшивым паспортом. Мужчина утверждает, что с этим документом он за семь лет пересек границы 10 государств. Такая информация размещена на портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

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Белорусские пограничники выяснили, что предъявитель поддельного документа не 38-летний чилиец, а гражданин Камеруна 1974 года рождения. Как пояснил мужчина, с 1998 года он учился в одном из московских институтов, но в 2001-м был отчислен. Возвращаться домой не хотел, поэтому решил остаться в России нелегально. В 2011 году полиция задержала бывшего студента с просроченной визой, его депортировали с запретом въезда в страну на пять лет.

После этого в 2012 году, как рассказал задержанный, по чужому гватемальскому паспорту он перебрался в Чили для покупки нового документа. Предполагал, что с ним получит возможность беспрепятственно передвигаться по разным странам, в том числе европейским. По словам нарушителя, за семь лет он успешно пересекал границы Аргентины, Мексики, Франции, Испании, Марокко, Того, Гвинеи, Ганы, Канады и России, о чем свидетельствуют визы и отметки в паспорте. Сейчас пограничники проверяют достоверность полученной информации.

В отношении задержанного начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы. Кроме того, за использование поддельного документа иностранцу грозит уголовная ответственность в виде ограничения свободы до двух лет.-0-