Задержанный за кражу житель Бреста оказался причастным к разбою и особо злостному хулиганству

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители задержали за кражу 23-летнего местного жителя, а в последующем установили его причастность к разбою и особо злостному хулиганству, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В начале августа в милицию обратились двое предпринимателей, из офиса которых пропало более Br2 тыс. Ночью неизвестный злоумышленник отжал стеклопакет и похитил деньги. Правоохранители установили, что кражу совершил мужчина, который раньше работал на этой фирме. Вскоре его задержали.

Сыщики обратили внимание на то, что по приметам молодой человек похож на неизвестного разбойника, совершившего два месяца назад нападение на АЗС в областном центре. Задержанный признался, что наблюдал за заправкой и выжидал момента, когда на ней не окажется клиентов. Закрыв лицо капюшоном, он зашел в помещение АЗС и, угрожая двум сотрудницам металлической трубой, забрал из кассы Br280 и скрылся.

По пути на "дело" молодой человек совершил еще одно преступление. Он стал свидетелем конфликта в компании, во время которого женщина избивала лежащего на земле мужчину. Хулиган решил по-своему восстановить справедливость и ударил стоявшую рядом подругу нетрезвой дамы металлической трубой по спине.

По этим фактам Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела за кражу, разбой и особо злостное хулиганство. Подозреваемый задержан. С его участием проводятся необходимые следственные действия.-0-