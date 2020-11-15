15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный за мелкое хищение могилевчанин сломал милиционеру нос. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел днем 14 ноября в Могилеве, когда наряд отдела Департамента охраны МВД прибыл в магазин по сигналу тревожной кнопки.

На выходе из торговой точки милиционеры задержали двоих пьяных мужчин. Они пытались похитить бутылку водки, однако выронили ее и привлекли внимание персонала.

При разбирательстве один из задержанных, 26-летний могилевчанин, ударил кулаком в лицо правоохранителя, сломав ему нос.

"В итоге агрессора водворили в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органа внутренних дел", - сообщили в МВД.

По факту мелкого хищения проводится проверка.-0-