31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный за повреждение урны фанат проверяется на причастность к августовским беспорядкам. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По информации гомельского облуправления ГУБОПиК, преступление было совершено днем 1 мая в Мозыре. Возле торгового центра "Бобровский" 17-летний учащийся колледжа повредил мусорницу, ударив по ней несколько раз пустой бутылкой. Выходку парня снял на видео его знакомый.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хулиганство.

"Фигурант уже попадал в поле зрения милиции. Он является активным участником праворадикального околофутбольного движения в Мозыре, а также выходил на протесты в прошлом году. Сейчас молодого человека проверяют на причастность к грубому нарушению общественного порядка в минувшем августе", - говорится в сообщении.

ГУБОПиК продолжает работу по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.-0-