Задержаны админы и владельцы деструктивных Telegram-ресурсов Гродненской области

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД задержали четырех человек, состоявших в региональных интернет-ресурсах "Водители 97%Лида", "Лида для жизни" и "Лида97%". Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В закрытых чатах обсуждалось блокирование автомобильных дорог, координировались места и время сбора людей для участия в региональных протестах, - сказала Ольга Чемоданова. - Кроме того, задержанная 23-летняя лидчанка являлась создателем и владельцем закрытой группы "Вольный город Лида".

Указанные интернет-ресурсы ликвидированы, их владельцы привлечены к административной ответственности. Им вынесены официальные предупреждения в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".

Действиям задержанных будет дана правовая оценка, в том числе на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями.-0-