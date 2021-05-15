Задержаны братья, обокравшие коттедж в Могилеве на Br37 тыс.

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны братья, обокравшие коттедж в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В конце января 62-летняя жительница Могилева обратилась в милицию: неизвестные взломали балконную дверь и вынесли из дома мобильный телефон, золотые и серебряные изделия, дорогостоящий алкоголь и почти $13 тыс.

Изъятые в ходе осмотра на месте происшествия объекты были направлены в управление ГКСЭ по Могилевской области. По результатам судебных генетических экспертиз и проверки по базе АИС "ДНК" ГКСЭ установлено, что обнаруженный биологический материал принадлежит 33-летнему могилевчанину. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что к хищению причастен не только мужчина, но и его 32-летний сводный брат.

Мужчины проникли в домовладение, когда там никого не было. В общей сложности из коттеджа они украли имущество и деньги на сумму более Br37,2 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному за кражу, совершенную в особо крупном размере. Фигуранты не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.-0-