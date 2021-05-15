Задержаны члены преступной группы, похитившие со счета минчанки более $110 тыс.

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны члены преступной группы, похитившие со счета минчанки крупную сумму. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На злоумышленников, которые занимались вишингом, вышли оперативники управления "К" МВД. Подельников задерживали одновременно в различных районах столицы. Мошенники действовали по уже традиционной схеме: под видом банковских работников позвонили женщине в Viber и якобы для защиты ее счета выведали коды из поступивших ей СМС-сообщений. Конфиденциальные цифры являлись сеансовыми паролями для доступа к счету. С их помощью молодые люди вывели электронные деньги с депозита на подставные карт-счета и обналичили в разных банкоматах Минска. Всего потерпевшая лишилась более $110 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.

В ГУПК МВД рекомендуют не вступать в разговоры с позвонившим работником банка. Мошенники активно пользуются IP-телефонией, что позволяет им использовать номера, похожие на номера банков или совпадающие с ними полностью. Следует уточнить фамилию сотрудника, завершить разговор и самим перезвонить в свой банк.-0-