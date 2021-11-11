11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны должностные лица МТЗ и БЕЛАЗа, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Масштабную преступную деятельность топ-менеджеров тяжелой промышленности изобличили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями МВД, УВД Минщины и следователи. Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости", - рассказали в МВД.

Семеро фигурантов были задержаны с поличным. Изъято около $100 тыс.

Следственный комитет возбудил уголовные дела за взяточничество в особо крупном размере. В отношении участников криминального синдиката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных эпизодов преступной деятельности фигурантов. -0-