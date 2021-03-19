Задержаны два подозреваемых в кражах из частных домов в Брестской и Гродненской областях

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры задержали двух мужчин, подозреваемых в серии краж в Брестской и Гродненской областях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В Барановичский РОВД обратился 63-летний местный житель. Он рассказал, что в деревне Пархимовщина из его дома и хозпостройки похищены три музыкальных колонки, водяной насос, садовая тачка и продукты питания. Сотрудники уголовного розыска выяснили: в отсутствие хозяина на дачу проникли неработающие ранее неоднократно судимые жители Новогрудского района 25 и 29 лет. Они приехали в деревню на автомобиле, сорвали замки с построек и украли имущество.

"При совместной работе сотрудников Кореличского, Новогрудского и Барановичского РОВД установлена причастность мужчин к серии краж из частных домов на территории Брестской и Гродненской областей. Фигуранты задержаны. Часть похищенного ими имущества изъята", - рассказали в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин.-0-