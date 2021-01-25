Задержаны двое белорусов за кибератаки на онлайн-биржи и торговые площадки

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны двое белорусов за кибератаки на онлайн-биржи, сообщили БЕЛТА в МВД.

В минувшем году главное управление по противодействию киберпреступности МВД организовало спецоперацию по выявлению тех, кто разрабатывает и использует вредоносные программы. В результате установлены 58 киберпреступников (в 2019 году - 14). Раскрываемость таких преступлений превысила отметку в 71%, что на 33% больше, чем в 2019-м.

Одним из наиболее громких дел стало задержание двух жителей Бобруйска и Минска, которые при помощи вредоносного программного обеспечения совершили компьютерные атаки на различные онлайн-сервисы, чтобы завладеть аккаунтами пользователей в больших количествах и потом эти аккаунты продать.

По информации правоохранителей, преступную деятельность 30-летний бобруйчанин - директор одного из частных предприятий - вел с января 2018 года. На специализированных хакерских ресурсах он приобретал программное обеспечение для так называемого брутфорса - получения несанкционированного доступа к аккаунтам методом подбора правильных комбинаций цифр и букв. Доработав приобретенный софт, мужчина организовывал атаки на веб-ресурсы, в интерфейсе которых есть функция входа в личные кабинеты пользователей. Чтобы не "засветить" свое физическое местонахождение, снимал квартиры, где размещал компьютеры с "вредоносами". Находясь в Бобруйске, дистанционно использовал удаленные виртуальные столы, устанавливал соединение с компьютерами и уже с них осуществлял свои махинации.

После того, как вредоносный софт подбирал правильную комбинацию логина и пароля, злоумышленник получал доступ к аккаунтам пользователей. Затем при помощи специальной программы (чекер) выбирал учетные записи с положительным платежным балансом либо с привязанными банковскими картами. Изменив пароль, он тем самым блокировал доступ владельцам аккаунтов.

Затем украденные аккаунты он продавал оптом различным киберпреступникам через теневые криминальные интернет-форумы. В отдельных случаях переводил деньги со счета жертвы на свои электронные счета в сервисах QIWI, Webmoney и биткоин-кошелек. Среди пострадавших от атак - торговые площадки Walmart, eBay, игровые сервисы Minecraft, Sony Entertainment Network, Fortnight, а также онлайн-биржи по продаже криптовалют.

"Со временем, когда вредоносный софт стал приносить стабильный доход, мужчина решил поставить незаконный кибербизнес на поток. Для определенных работ (как правило, черновых) он стал привлекать посторонних, регулярно выплачивая им вознаграждение. Одному из подельников, 31-летнему минчанину, он передал вредоносный софт, и тот самостоятельно "бруттил" учетные записи интернет-пользователей, процент от добычи перечислял "работодателю", - отметили в МВД.

Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности МВД и УВД Могилевского облисполкома пресекли преступную деятельность группы, на днях оба фигуранта задержаны. При обысках изъята дорогостоящая компьютерная техника и банковские карты, на которых находились похищенные деньги на сумму около $200 тыс. Они будут обращены в доход государства.

За несанкционированный доступ к компьютерной информации, а также разработку и распространение вредоносных программ возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.-0-