Задержаны двое минчан, издевавшихся над инвалидом

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики Фрунзенского РУВД Минска задержали двоих минчан, которые цинично издевались над своим знакомым - инвалидом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию МВД.
В начале октября молодые люди 22 и 23 лет под предлогом проверки работы компьютера заманили в квартиру 21-летнего парня. В течение нескольких дней гостя удерживали взаперти и глумились над ним в присутствии других людей: заставляли раздеваться до нижнего белья, танцевать на табурете, избивали, прижигали к телу сигареты и зажимали плоскогубцами пальцы. Происходящее снимали на мобильный телефон.
Со слов одного из задержанных, жертву планировали использовать для сбора стеклотары, а вырученные деньги забирать себе. В одну из таких вылазок пленнику удалось сбежать.
В отношении минчан возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы. По иным противоправным действиям будет дана дополнительная правовая оценка.-0-