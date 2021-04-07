7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны двое мужчин за оскорбление правоохранителей. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В конце марта 33-летний минчанин оплевал дверь соседней квартиры и показал похабный знак. Это зафиксировала камера наблюдения. Выяснилось, мужчина действовал умышленно, зная о принадлежности жилья милиционеру. Последний обратился в службу собственной безопасности МВД: на следующий день во время разбирательства он хватал милиционеров за форменное обмундирование, нецензурно выражался в их адрес и пытался убежать", - рассказали в МВД.

За мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудников суд назначил мужчине 25 суток административного ареста.

В тот же день оперативники минского управления ГУСБ задержали и 30-летнего жителя Слуцка, который отправил оскорбительное СМС-сообщение члену семьи правоохранителя. Телефонный номер был взят из деструктивного Telegram-канала.

Житель Минcкой области раскаялся в содеянном. За оскорбление суд оштрафовал мужчину на 10 базовых величин.-0-