Задержаны исполнители заказного нападения под Витебском

21 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники витебского управления ГУБОПиК установили троих жителей областного центра, которые весной в агрогородке Ольгово избили 45-летнего местного жителя. Такая информация содержится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Преступление оказалось заказным. Несколько лет назад у потерпевшего случился конфликт с жителем Витебска (тот занимал деньги, но вернул не всю сумму). Чтобы заимодатель не предъявлял претензий, должник решил его напугать и с помощью посредника организовал нападение. Обидчики использовали слезоточивый газ и металлическую дубинку, а для конспирации - балаклавы. Выполнив заказ, исполнители уничтожили одежду и выбросили орудия преступления - правоохранители нашли дубинку в канализационном колодце. За все это задержанные получили гонорар", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Фигурантам от 32 до 35 лет, они проживают в Витебске, ранее участвовали в боях без правил. Один из подельников привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой. Сейчас оперативники разыскивают организатора и заказчика преступления.-0-