Задержаны мать погибшего в Лепеле ребенка и ее сожитель

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепеле задержаны мать погибшего двухлетнего малыша, а также ее сожитель. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо малолетнего), сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сегодня утром 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее сын пропал в парке. В ходе поиска ребенка выяснилось, что женщина указала ложные сведения. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке она находилась одна. При осмотре жилья заявительницы в одной из построек обнаружено тело мальчика без признаков жизни.

Следователи осмотрели место происшествия, установлены признаки криминального характера гибели ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

С задержанными проводятся следственные действия.-0-