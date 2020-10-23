23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны минчане, забросавшие камнями автобус с милиционерами на Партизанском проспекте. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 18 октября. "Группа агрессивных людей вышла на проезжую часть и заблокировала движение служебного транспорта. Затем некоторые протестующие начали оскорблять правоохранителей и провоцировать окружающих на активные действия. Среди лидеров - двое минчан 42 и 53 лет, которые бросали камни в автобус с милиционерами, в результате чего были повреждены боковые стекла и кузов. Сыщики при силовой поддержке спецподразделения "Алмаз" задержали правонарушителей", - рассказали в МВД.

Следователи дали действиям мужчин правовую оценку и возбудили уголовные дела за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, а также угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Ранее фигуранты не привлекались к уголовной ответственности. Работа по установлению других правонарушителей продолжается.-0-