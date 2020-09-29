Задержаны мужчины, повредившие машину милиционера в Минском районе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе 29 сентября оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБР задержали пятерых минчан в возрасте от 28 до 39 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Мужчины повредили автомобиль милиционера - прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов.

"Задержанные - активные участники протестов, таким образом они решили выместить злобу к правоохранительным органам. Ранее к уголовной ответственности не привлекались. Один из них безработный, остальные - развозчики пиццы, тренер по каратэ и работник метро", - говорится в сообщении.

Материалы проверки были переданы следователям для дачи правовой оценки действиям минчан. За злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.-0-