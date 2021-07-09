Задержаны организаторы поджога покрышек возле УВД Миноблисполкома

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны участники деструктивного чата, организовавшие поджог покрышек возле УВД Минского облисполкома. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В октябре прошлого года на улице Кальварийской в Минске неизвестные разбросали и подожгли покрышки. По горячим следам установить причастных не удалось, однако над раскрытием преступления работали все это время.

"На днях оперативникам ГУБОПиК удалось найти организаторов запрещенного перформанса. Ими оказались двое жителей Минска (23 и 39 лет), проживающие в жилом комплексе "Каскад", напротив которого и было совершено преступление. Младший являлся администратором дворового Telegram-чата "Скрыганова, Каскад", старший - участником этого сообщества. Оба занимались деструктивной протестной агитацией под никнеймами "Последний самурай" и "Мастерок", выходили на марши", - рассказали в МВД.

По информации ГУБОПиК, накануне поджога минчане завербовали исполнителей, нашли для них резину и средства для розжига. За преступлением наблюдали со стороны и снимали его на камеру мобильного телефона. В последующем снимки выложили в интернет.

Возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сейчас правоохранители устанавливают непосредственных исполнителей преступления.

Известно, что младший из фигурантов привлекался к уголовной ответственности за особо злостное хулиганство (в Рогачеве обстрелял детей из пневматики), а также является приверженцем нацистских взглядов (в его телефоне обнаружены тематические изображения и сообщения).-0-