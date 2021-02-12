Задержаны подозреваемые в блокировке дорог в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД и Центрального РУВД столицы установили нескольких участников блокировки движения транспорта по улице Романовская Слобода в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Три женщины в возрасте от 33 до 54 лет и 40-летний супруг одной из них перекрывали проезжую часть 20 декабря 2020 года и 3 января во время так называемых районных маршей. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным по факту организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и незарегистрированная символика, которая использовалась во время протестов.

"Подозреваемые являлись активными участниками деструктивных чатов "Наши дворы Короля" и "Чат Романовской слободы". Авторы пабликов обменивались материалами экстремистских интернет-ресурсов, освещали несанкционированные мероприятия, а также призывали к протестам и неповиновению сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Создатели и модераторы указанных ресурсов установлены. В квартире одного из них обнаружено $90 тыс. Изъятые деньги могли предназначаться для финансирования районных маршей.

Оперативники продолжают работу по изобличению участников Telegram-чатов, причастных к аналогичным преступным эпизодам.-0-