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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны подозреваемые в финансировании протестной деятельности. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Беларуси вышли на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска. 12 января они задержаны", - рассказали в МВД.
Денежные средства для этих целей предоставлялись фондом BYHELP. В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тыс. долларов и евро. -0-