Задержаны подозреваемые в хищениях с частных строек в Минском и Воложинском районах

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска Минского РУВД задержали 25-летнего минчанина и 20-летнего жителя Ракова. Молодые люди проникали на частные участки, где велось строительство, и воровали инструмент. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Днем они выезжали в разведку по Минскому и Воложинскому районам. Возвращаясь ночью, срезали замки, взламывали двери и забирали все: от строительных рулеток до электроинструмента и генераторов", - рассказали в МВД.

Известно, что похищенное минчанин пытался сбыть по заниженным ценам знакомому предпринимателю, который занимается продажей и сдачей в аренду строительного инструмента. Но тот потребовал документы, подтверждающие легальность приобретения. Пока злоумышленники раздумывали, что делать дальше, оперативники вышли на них и задержали. У них обнаружено похищенное имущество на сумму свыше Br10 тыс. Часть инструмента они успели продать через интернет.

Задержанные ранее не судимы. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Следователями возбуждены уголовные дела.

МВД отмечает, что наиболее проблемным периодом является межсезонье, когда большинство людей перестает посещать свои домовладения, в том числе и участки, на которых ведется строительство дома. Наличие материальных ценностей (инструмент, телевизоры, микроволновые печи и иное), а также отсутствие для злоумышленников серьезных препятствий для совершения краж являются предпосылкой преступных посягательств.-0-