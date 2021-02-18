Задержаны студенты, устроившие дебош в столичной парикмахерской

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны студенты, устроившие дебош в парикмахерской. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

"17 февраля в деструктивном Telegram-канале появились фотографии с милиционерами и тремя задержанными. Очень быстро снимки обросли ложными комментариями и домыслами. Чтобы расставить все точки над "і" сообщаем, что на фото - две группы задержания Департамента охраны МВД. Место действия - столичная улица Панченко. По приметам правоохранители установили и задержали компанию молодых людей, подозреваемых в хулиганстве. Оказалось, двое из них (третий в последующем был отпущен) причастны к погрому в одной из парикмахерских Фрунзенского района: буяны повредили там имущество и распылили огнетушитель", - рассказали в МВД.

Оба задержанных (21 и 23 года) учатся в столичном вузе и накануне выходки выпивали. Старший приехал из Борисова, младший - из Костюковичей. Первый хранил при себе сверток с гранулами (вещество направили на экспертизу), второй неоднократно привлекался к административной ответственности.

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются мотивы противоправной деятельности. Действиям молодых людей следователи дадут правовую оценку.-0-