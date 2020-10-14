Задержаны трое молодых людей за кражи катализаторов с автомобилей в Минске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны трое молодых людей за кражи катализаторов с автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Оперативники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР задержали троих минчан в момент реализации катализаторов в один из пунктов приема драгметаллов в Минске. В их машине было обнаружено пять глушителей, сменная обувь, два домкрата и другое.

Двое 30-летних фигурантов и один 21 года (ранее к уголовной ответственности не привлекались) "на дело" приезжали на своей машине, а чтобы не "светиться" в городе, снимали номера. "Жили в арендованной квартире, жертву выбирали заранее, на преступление выходили ночью. Машину поднимали с помощью домкратов, глушители срезали сабельной пилой. Страдали в основном автомобили марок Honda, Mazda, Mitsubishi", - рассказали в ведомстве.

Для безработных минчан преступный промысел оказался довольно прибыльным. За один катализатор с Honda Accord они выручили Br1,3 тыс., а партию сдали более чем за Br6 тыс.

В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела за кражи. Известно о 14 подобных фактах в Минске, Солигорске, Борисове и Гродно.-0-