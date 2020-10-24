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24 октября 2020, 14:12

Задержаны участники потасовки с милицией возле ТЦ "Европа" в Минске

Фото из архива
Фото из архива

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов задержал четырех байкеров, устроивших в сентябре потасовку с милицией возле столичного ТЦ "Европа". Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Мотоциклистов установили сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД в результате оперативной работы в чатах, где призывают оказывать активное сопротивление милиции. 35-летнего участника одного из виртуальных сообществ оперативники попытались задержать 19 сентября возле ТЦ "Европа". В это время к милицейской машине, в которой уже находился мужчина, подбежали люди в мотошлемах и балаклавах и устроили потасовку. В итоге компания повредила служебное авто и применила насилие в отношении милиционера. Задержанному удалось скрыться, однако его остановили на следующий день на границе с Россией и составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Наиболее активных нападавших удалось установить в октябре. Ими оказались ранее не судимые минчане: 48-летний индивидуальный предприниматель, 31-летний специалист по продажам, 38-летний безработный и 22-летний парикмахер, судимый за подделку документов.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.-0-

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