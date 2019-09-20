Задержаны жители Минской области, подозреваемые в разбойных нападениях в России

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны жители Минской области, подозреваемые в совершении разбойных нападений в России, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении лидеров и участников криминальной среды получили информацию о преступной группе, состоящей из ранее судимых жителей Минской области, промышлявшей вооруженными разбойными нападениями. По оперативным данным, нападения совершались на объекты торговли, расположенные на территории Смоленской области", - рассказали в МВД.

В результате совместных мероприятий с управлением уголовного розыска УМВД по Смоленской области подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В отношении их российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса России (разбой, совершенный группой лиц), максимальная санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По словам заместителя начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Сергея Ванагеля, указанные лица дали признательные показания, а также рассказали об обстоятельствах подготовки к разбоям, местонахождении оружия и похищенного имущества. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Беларуси и сопредельных государств.-0-