Задымление произошло в шахте "Беларуськалия"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задымление произошло в шахте ОАО "Беларуськалий" в Солигорском районе, пострадавших нет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.

Инцидент произошел 7 апреля около 19.00. "На Березовском участке рудника 4-го рудоуправления было обнаружено задымление в камере привода конвейера главного направления. После поступления информации был введен в действие план ликвидации аварии по руднику, и все работники подземного горного участка №9, находившиеся в районе задымления, были выведены из шахты. В 22.30 задымление было устранено", - проинформировали на предприятии.

Пострадавших нет, производственный процесс не остановлен. Все рудники, в том числе Березовский участок 4-го рудоуправления, работают в штатном режиме.-0-