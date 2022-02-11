Задымление в метро в районе "Октябрьской": на месте работает МЧС

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступило сообщение о задымлении в районе станции метро "Октябрьская" в Минске. Информация об этом размещена в Twitter МЧС, сообщает БЕЛТА.
"Сообщение о задымлении в метро в районе станции "Октябрьская". На месте работают подразделения МЧС", - говорится в сообщении.
На данный момент известно, что открытого горения не наблюдается. Спасатели обследуют помещения и тоннели.
Также сообщается, что движение поездов на Московской линии метро временно остановлено.-0-
Фото Максима Гучека