Заказчица ландшафтного дизайна доказала через суд брак в работе и вернула деньги

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска защитил права и законные интересы потребителя по договору строительного подряда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Между истицей и ответчицей - индивидуальным предпринимателем - в мае 2019 года был заключен договор строительного подряда. Предприниматель обязалась создать дизайн ландшафта по утвержденному эскизу. Ответчица также должна была организовать поставку всех необходимых согласованных с заказчиком материалов. Работы нужно было завершить до 29 июня, однако этого не произошло из-за выявленных недостатков. В частности, защитная сетка от крота была уложена с грубым нарушением технологии. Это подтвердило и заключение эксперта.

11 июня истица предъявила претензии по качеству и стоимости работ. Не согласившись, предприниматель прекратила их выполнять - завершал все другой подрядчик.

Суд, рассмотрев дело, встал на сторону истицы, частично удовлетворив ее требования. Всего в пользу женщины с ИП будет взыскано Br9388, в том числе уплаченные за выполненную работу Br4683, Br2180 убытков, Br100 компенсации морального вреда.

Не согласившись с этим, ответчица подала апелляционную жалобу. Изучив ее доводы, заслушав объяснения представителя истицы и проверив материалы дела, судебная коллегия не нашла оснований отменить ранее вынесенное решение.

Во внимание были взяты, в частности, пояснения свидетеля. Он подтвердил, что на участке истицы была выполнена лишь грубая планировка техникой, земля заросла сорняками, в грунте был строительный мусор, сетка от кротов залегала глубоко, была уложена на неровную поверхность.

В итоге решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Оно вступило в законную силу.-0-