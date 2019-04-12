Закладчик психотропов задержан в Минске

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан 34-летний житель Минска, который занимался закладками психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

По месту жительства у фигуранта изъято более 26 г метамфетамина, 150 таблеток МДМА, 5 г марихуаны, а в тайнике в лесном массиве в Минском районе обнаружено еще 70 г амфетамина.

Преступную деятельность молодой человек начал примерно три месяца назад. Списался с интернет-магазином, на который и начал работать. Забирал партии в 50-100 г, затем дома делил и упаковывал в свертки по 0,5-2 г и раскладывал их в парках и лесопарковых зонах столицы. Часть наркотика употреблял сам.

В день задержания фигурант расфасовал зелье по пакетикам, собирался выйти из квартиры для последующей раскладки, но его задержали правоохранители.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-

Фото УВД Минского облисполкома