Закладчик психотропов задержан в Могилевской области

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по наркоконтролю задержали оптового закладчика психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

15 апреля на территории Могилевской области задержан 19-летний житель областного центра, учащийся среднего специального учебного заведения, который при себе и в тайнике в лесном массиве с целью сбыта хранил 21 г особо опасного психотропного вещества мефедрона.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий могилевские оперативники по наркоконтролю совместно с коллегами из Минска установили, что подозреваемый - оптовый закладчик наркотиков, работал на один из интернет-магазинов, реализующих наркотические средства и психотропные вещества на территории Беларуси. Подозреваемый задержан. Следователи дали правовую оценку его действиям, возбуждено уголовное дело.

Правоохранители Могилевской области продолжают оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ или наркотических средств посредством закладок.-0-