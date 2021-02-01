Закладчика из Борисова задержали за распространение альфа-PVP

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении тех, кто распространяет наркотики через интернет, сотрудники борисовского наркоконтроля по подозрению в причастности к незаконному обороту особо опасного психотропа альфа-PVP задержали 29-летнего жителя райцентра. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"По предварительной информации, подозреваемый, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Не так давно молодой человек прошел обучение и успел сделать порядка сотни закладок, в большинстве своем - в Минске. При получении очередной партии борисовчанин был задержан. На руках и по месту жительства у него обнаружено более 20 г опасного психотропного вещества", - рассказали в УВД.

Удалось получить информацию о местонахождении закладок в пределах Минска и Минского района. Сведения о них были проверены правоохранителями и подтвердились: обнаружены нынешние закладки, исследованы те места, где ранее успели побывать наркопотребители.

Противоправной деятельностью борисовчанин, по его словам, занимался не больше недели. Молодой человек рискнул связаться с накробизнесом ради легких денег.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-