Закладчика наркотиков из Минска задержали в Гродно

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали жителя Минска: он приехал делать закладки наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
В торговом центре по проспекту Космонавтов сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД с коллегами из оперативно-поискового отдела УВД задержали 20-летнего жителя Минска по подозрению в хранении наркотиков. При себе у молодого человека было 10 пакетиков с веществом растительного происхождения.
"Выяснилось, что он работает на один из интернет-магазинов и приехал в Гродно, чтобы сделать закладки", - сообщили в милиции.
Действиям молодого человека дается правовая оценка. Это, к слову, четвертый "минер", задержанный сотрудниками наркоконтроля Гродненского РОВД в 2020 году.-0-