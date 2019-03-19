Закладчика наркотиков задержали в Гродненском районе

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала молодого человека, делавшего закладки наркотиков в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД.

Сотрудники наркоконтроля во время оперативно-разыскных мероприятий вышли на молодого человека 1994 года рождения. У парня при себе было около 36 г гашиша.

При беседе с подозреваемым сотрудники милиции выяснили, что он делает закладки в окрестностях города. Один из тайников был обнаружен в лесу неподалеку от деревни Зарица. Там было около 4 г гашиша. Проверяются другие возможные места закладок.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-