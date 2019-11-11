11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Закладчика наркотиков задержали в Гродно. Он работал на интернет-магазин вместе с несовершеннолетним подельником, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудниками Ленинского РОВД Гродно задержан местный житель 1999 года рождения. Ранее была получена оперативная информация о том, что молодой человек вместе с несовершеннолетним подельником работает на интернет-магазин, занимающийся реализацией альфа PVP.

По месту жительства подозреваемого было обнаружено несколько доз синтетического препарата. Также правоохранителям стало известно о нескольких закладках на территории города. В некоторых из тайников были обнаружены наркотики. Исследованы и места, где уже побывали наркопотребители.

"Противоправной деятельностью, связанной с незаконным сбытом наркотиков в Гродно, молодой человек занимается с лета этого года. Ранее аналогичным делом он занимался за рубежом", - рассказали в милиции.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК.-0-