Закладчика психотропов из Гродно осудили на 14 лет колонии

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил 24-летний житель Гродно. Молодого человека задержали с поличным в январе этого года на автодороге Брест-Каменец. При осмотре его личного автомобиля оперативники обнаружили и изъяли более 100 г порошкообразного вещества. Экспертиза установила, что это особо опасное психотропное вещество альфа-РVР, которое было расфасовано на 158 доз.

Как рассказала помощник прокурора Бреста Галина Шаповал, неработающий житель Гродно сотрудничал как минимум с четырьмя интернет-магазинами в качестве курьера-закладчика. "В его обязанности входили расфасовка и размещение в тайниках (закладках) наркотических средств и психотропных веществ на территории республики. В Брестскую область он привез очередную партию наркотиков. До этого делал закладки в Гродненской области и Барановичах. Сам он наркотики не употреблял", - дополнила гособвинитель.

В судебном заседании молодой человек свою вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке, а также незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров в крупном размере, в составе организованной группы, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.328 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-