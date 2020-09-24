Закладчика психотропов задержали в Гродно

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Гродно попробовал подработать закладчиком наркотиков, его задержали. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно 24-летний молодой человек переехал из Солигорска. Он работал консультантом в одном из салонов мобильной связи, а в качестве подработки решил раскладывать закладки с альфа-PVP. Для этого он прошел обучение в одном из интернет-магазинов.

"Он успел сделать три закладки. А при получении очередной партии наркотиков его задержали в лесу на въезде в Гродно. При себе у молодого человека было около 0,5 г опасного вещества", - рассказали в милиции.

В отношении ранее несудимого молодого человека возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Он рискует лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет.-0-