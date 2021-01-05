Закладчики психотропов задержаны в Могилевском районе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе задержаны трое закладчиков психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"3 января в 3.00 оперативниками могилевского наркоконтроля и сотрудниками Ленинского отдела Департамента охраны МВД в Могилевском районе задержаны трое ранее судимых жителей Речицы Гомельской области - 31-летний мужчина и две 38-летние женщины. У них при себе и в тайнике обнаружено и изъято более 650 г особо опасного психотропного вещества", - рассказали в МВД.

Предварительно установлено, что подозреваемые приехали в Могилевский район, чтобы забрать крупную партию психотропов для реализации в виде закладок на территории Гомельской области. Они оказывали содействие одному из интернет-магазинов, специализирующемся на реализации наркотиков.

При осмотре автомобиля у подозреваемых были обнаружены два пневматических пистолета, одноразовые шприцы и полиэтиленовые пакеты.

Подозреваемые задержаны. В настоящее время продолжаются дальнейшие мероприятия, направленные на установление противоправной деятельности задержанных, а также установление иных лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ или наркотических средств посредством закладок.-0-