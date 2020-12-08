Закладчиков марихуаны задержали в Гродно

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали троих жителей Гродненской области, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в отделениии информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Правоохранители получили информацию, что 39-летний мужчина и двое парней 19 и 18 лет работают на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Все трое делали закладки на территории Гродно и Минска. "После очередной закладки в областном центре задержали 19-летнего молодого человека и его более возрастного коллегу", - рассказали в милиции. Третьего подельника нашли в Волковысском районе.

Всего на территории Гродно выявлено около полусотни закладок с марихуаной. Соответствующую информацию для проверки милиционеры передали коллегам из УВД Миноблисполкома.

Все трое задержанных ранее не судимы. Их действиям дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело.-0-