Закладчиков психотропов задержали в Гродно: одному из них всего 16 лет

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Ленинского РОВД Гродно задержали двух молодых людей, занимавшихся сбытом психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники получили информацию, что 16-летний школьник и его 18-летний подельник, учащийся среднеспециального учебного заведения, работают на один из интернет-магазинов. Они забирали психотропы из Минска, расфасовывали на более мелкие партии и сбывали в Гродно и районе, делая так называемые закладки.

Задержали парней на окраине областного центра: они изучали территорию, чтобы в последующем разместить здесь закладки.

"По месту жительства у 16-летнего "минера" правоохранители изъяли около 30 г пара-метилэфедрона, который был расфасован на 23 закладки", - сообщили в милиции.

Оба молодых человека задержаны. Возбуждено уголовное дело.-0-