Закладчиков психотропов задержали в Мозырском районе

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля совместно с сотрудниками Госавтоинспекции недалеко от деревни Булавки Мозырского района задержали двух жителей райцентра 20 и 24 лет, сообщили БЕЛТА в МВД.

Молодые люди на арендованном автомобиле перевозили более 500 г опасного психотропного вещества альфа-PVP. Установлено, что парни оставляли закладки на территории Мозырского и Калинковичского районов, а также в Гомеле и Речице. Из схронов в лесном массиве и по месту жительства задержанных извлекли еще более 300 г мефедрона.

Со слов задержанных, предложение заработать распространением наркотиков они получили через соцсети полтора месяца назад.

По факту незаконного оборота наркотических веществ возбуждено уголовное дело.-0-