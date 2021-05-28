Закладчику мефедрона из Борисова грозит до 15 лет лишения свободы

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове с поличным задержали распространителя наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД пресекли преступную деятельность 38-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту наркотиков. Мужчина распространял психотропы на территории соседнего города Жодино.

Фигуранта задержали после того, как он успели разложить закладки. В мобильном телефоне борисовчанина правоохранители обнаружили координаты закладок и информацию с адресом, где хранится оптовая партия наркотика. При осмотре указанных участков сыщики обнаружили и изъяли 27 закладок с особо опасным веществом мефедроном, общим весом более 48 г.

Установлено, что "карьеру" наркодилера житель райцентра начал строить около двух месяцев назад, устроившись работать на интернет-магазин. Со слов задержанного, расфасовкой мефедрона он не занимался, а забирал уже готовые дозы.

За незаконный оборот наркотиков районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания - лишение свободы до 15 лет.-0-