Закладчицу психотропов задержали в Гродно

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали иногороднюю закладчицу психотропов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В поле зрения оперативников наркоконтроля попала 25-летняя жительница Бреста. Имелась информация, что она приезжает в Гродно, чтобы делать закладки наркотиков. "Во время очередной закладки ее задержали. В телефоне подозреваемой обнаружена информация о местонахождении 90 свертков, которые в дальнейшем изымались. Согласно заключению эксперта внутри находилось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP", - рассказали в милиции.

Фото УВД Гродненского облисполкома

Девушка сообщила, что наркотики получила в одном из интернет-магазинов, куда устроилась распространителем. Это был уже второй ее визит в Гродненскую область. Во время обыска у нее изъяли 30 г альфа-PVP.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-