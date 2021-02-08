Заключен под стражу минчанин, разбросавший "ежи" у здания милиции

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу минчанин, разбросавший "ежи" возле административного здания. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, вечером 2 февраля 56-летний мужчина разбросал самодельные металлические шипы близи Первомайского РУВД города Минска. В результате противоправной деятельности мужчины повреждены шины трех автомобилей правоохранителей. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что "ежи" самостоятельно изготавливал из гвоздей с целью повреждения служебного автотранспорта. Вину он признал", - рассказали в СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый ранее не судим и нигде не работает.

Устанавливается его причастность к другим эпизодам противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.-0-